L’autunno nella biblioteca Doria. Si parte con “Rosso novembre”

Diversi appuntamenti, nella biblioteca Doria di Lerici, per un autunno speciale dedicato ad adulti e bambini. Il primo incontro è fissato per dopodomani, venerdì, alle 18 con la presentazione del libro ‘Rosso Novembre’ scritto da Isabella Rinaldi ed illustrato da Rachele Del Prete. Il volume, pensato per un pubblico adulto, descrive il rapporto tra una mamma ed il proprio figlio adolescente: è il 2 novembre e Marta e Francesco percorrono in auto il tragitto che li porterà al cimitero per visitare la tomba del nonno. Piccoli gesti e poche parole delineano il rapporto tra madre e figlio in un viaggio che è anche dentro se stessi. La presentazione sarà moderata da Anna Strambi. La prossima settimana, sabato 26 ottobre alle 16.30, sarà invece il momento dedicato ai piccoli con un laboratorio in inglese sul tema Halloween. ‘Spooky Library’ pensato per i bambini da 4 a 10 anni, ed affronta in modo divertente il giorno dei defunti: la lettura animata di un simpatico albo illustrato sui ‘ghosts’ accompagnerà i piccoli coraggiosi alla scoperta dei protagonisti della tradizione anglosassone ormai celebre in tutto il mondo. Alla lettura seguirà un laboratorio creativo, al costo di 15 euro, che permetterà ai partecipanti di imparare la lingua attraverso l’uso delle mani. Per informazioni ed iscrizioni: 347 6623328. Infine, sabato 16 novembre, alle 18, la presentazione del libro ‘Il cerchio delle Storie’, una raccolta di racconti dedicati alle donne, con storie che si intrecciano e si costruiscono intorno al desiderio di narrarsi, di vivere con consapevolezza e superare le difficoltà. L’autrice Franca Dumano sarà intervistata da Alina Gjika. "Se in estate la nostra rassegna ‘LibrAria’ ci presenta le novità del panorama letterario da goderci sotto l’ombrellone – dichiara l’assessore Lisa Saisi – in autunno, la biblioteca ospita presentazioni ed appuntamenti sui temi stagionali. Questi primi tre incontri ci propongono infatti temi attinenti al periodo autunnale che vogliamo approfondire a volte con leggerezza altre con la giusta attenzione. E’ un modo per ritrovarsi, condividere momenti di riflessione o lasciare che i più piccoli si divertano imparando". Continuano poi anche gli appuntamenti del Circolo dei Lettori, in cui si approfondiscono testi e temi letterari. "In questo mese di ottobre l’incontro è stato dedicato all’autrice Agatha Christie, mentre nel prossimo mese, il tema sarà quello della Donna, a cui è tradizionalmente dedicato novembre". Per informazioni si può contattare la biblioteca allo 0187 966053. A breve verranno presentati anche gli appuntamenti natalizi pensati per bambini e per adulti che si svolgeranno nella biblioteca, in collaborazione con la Cooperativa Artemisia, che la gestisce.

Marco Magi