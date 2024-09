L'auto ha l'assicurazione falsa, confiscata dalla polizia locale

La Spezia, 25 settembre 2024 – Stava guidando la sua auto senza assicurazione e ne ha presentata una falsa agli agenti: macchina confiscata e maximulta.

Durante la normale attività di controllo sulla sicurezza della circolazione stradale cittadina, una pattuglia di agenti della polizia locale era intenta, ieri pomeriggio in viale Fieschi, ad effettuare un servizio di rilievo delle targhe tramite il dispositivo mobile Xtreme Targa System. Il moderno strumento di cui è dotato il Comando della municipale spezzina, consente in tempo reale di analizzare le targhe dei veicoli in transito e, qualora rilevi la mancanza di assicurazione, della revisione, oppure risulti rubato, emette un alert per avvisare gli operatori.

In fase di controlli con questa tecnologia, gli agenti hanno avuto dubbi sulla genuinità dei documenti assicurativi di un’autovettura Subaru immatricolata in Italia. In particolare, la strumentazione segnalava una copertura assicurativa scaduta, mentre il conducente ha esibito un certificato assicurativo che indicava la piena validità per il periodo in corso.

Il certificato, pur prevalente rispetto alle risultanze informatiche, non era presente nella banca dati ministeriale, pertanto hanno deciso di effettuare ulteriori accertamenti. Dopo un'attenta analisi della documentazione esibita, hanno notato però altri elementi sospetti, come l’assenza dell’orario di incasso, così hanno pensato di rivolgersi all’Ufficio Antifrode della compagnia assicurativa per acquisire informazioni sull’effettiva esistenza della polizza o sull'eventuale falsità della documentazione, ricevendo però la conferma di quanto sospettavano: la circolazione con documenti falsi, reato ora riclassificato come illecito civile. E così all'uomo sono state contestate le violazioni previste dall’art. 193, commi 2 e 4-bis, del Codice della Strada, disponendo l’immediato sequestro dell’autovettura che, all’esito dell’iter amministrativo, sarà confiscata definitivamente passando nel patrimonio dello Stato.

Nei primi sei mesi dell’anno, i controlli della polizia locale hanno permesso di individuare in città

126 veicoli privi di assicurazione e 471 non sottoposti alla prevista revisione periodica. “Inutile sottolineare l’importanza di queste verifiche che vengono svolte con assiduità – dichiarano dal Comando della polizia locale – considerate le conseguenze cui andrebbero incontro le malcapitate vittime coinvolte in un sinistro con veicolo privo di assicurazione Rca”.