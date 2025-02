L’astronauta Villadei incontra gli studenti

Grande attesa per la visita dell’astronauta dell’Aeronautica militare Walter Villadei che stamattina, alle 10 sarà nella sala del consiglio provinciale per un incontro con gli studenti degli istituti superiori spezzini. L’occasione è la presentazione del cortometraggio prodotto dell’Aeronautica militare ‘Believe’. L’incontro rappresenta un’occasione unica per gli studenti di confrontarsi con l’ufficiale ed ingegnere aerospaziale che nel 2024 è stato impegnato nella missione Ax-3 con Axiom, che lo ha portato per due settimane sulla stazione spaziale internazionale. Gli studenti potranno conoscere il mondo dell’esplorazione spaziale, ma anche delle molte opportunità professionali che sono legate a questo settore e che, nel percorso di studi possono diventare un’opportunità. Si potrà seguire l’avvenimento in diretta sul canale YouTube di Europe Direct Provincia della Spezia www.youtube.com/@europedirectprovinciaSP.