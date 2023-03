L’associazione Castanicoltori ha rinnovato le cariche Maurizio Canessa al vertice

L’assemblea dei soci dell’Associazione Castanicoltori del Levante ligure ha rinnovato le cariche confermando per il 2023 l’attuale direttivo composto da Maurizio Canessa presidente, Federica Milani e Paolo Nardini consiglieri. Oltre all’avvio della campagna di tesseramento con l’ingresso di nuovi soci, definito il programma delle attività per il periodo primaverile con lo svolgimento dell’annuale corso di innesto per i soci aperto anche ai non iscritti. Primo appuntamento oggi a Carro dalle ore 10 alle 14 nel castagneto dei Sepponi per gli innesti a spacco e corona. Seguirà l’incontro di lunedì 24 aprile, con stesso orario, per l’innesto a zufolo ad Airola di Sesta Godano. Per iscriversi, telefonare a Silvia Bonfiglio al 347 3108995.