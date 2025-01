L’arte per mare al porticciolo

Dopo la Befana Pirata, l’associazione Vela Tradizionale, conosciuta alla Spezia per la sua flotta composta dalla goletta Pandora e da tante piccole imbarcazioni tradizionali, molte delle quali rimesse a nuovo dai suoi iscritti, dà appuntamento sabato 11 con un doppio evento, inizialmente previsto per il giorno dell’Epifania e rimandato per il maltempo.

Si tratta del reading ’La Storia di Canelin’, con Francesco Chinchinella e Francesco Oneto, in rappresentanza del museo civico marinaro di Camogli ’Gio Bono Ferrari’ dai cui fondi sono stati tratti gli scritti in lettura al via alle 16.

Una giornata all’insegna dell’arte di andar per mare a 360 gradi: seguiranno alle 16.30 i canti marinareschi ’Sea Shanties’ eseguiti dai Red Feather’s Fellow & The Black Armada.

L’evento, che ha ottenuto il patrocinio del Comune della Spezia, si terrà al porto Mirabello sulla banchina che accoglie le golette Pandora e Amore Mio e i gozzi a vela latina. Ad accompagnare gli spettacoli, i boccali del Birrificio del Golfo.