L’Aquilotto il più votato. La 4ªA delle ’Madri Pie’ ha vinto il concorso per la nuova mascotte

Grande successo ieri mattina allo stadio per la giornata finale del concorso ’Crea la mascotte dello Spezia Calcio’, promosso dallo Spezia in collaborazione col centro commerciale Le Terrazze e l’agenzia ToGet. E’ stato chiesto agli alunni delle scuole primarie della città di realizzare la nuova mascotte ufficiale del club e sei sono stati i progetti finalisti. Oltre 150 bambini erano presenti sugli spalti del Picco, accompagnati dagli insegnanti, con lo speaker Federico La Valle che ha fatto cantare loro l’inno dello Spezia. Ha vinto l’Aquilotto realizzato dalla 4ªA dell’istituto primario ’Madri Pie Franzoniane’, ma tutti i sei elaborati finalisti hanno suscitato grande interesse. Importante è stata la partecipazione del pubblico, tifosi e non. Sono stati oltre 10mila i voti nello stand allestito alle Terrazze o attraverso l’app. Presenti il ceo dello Spezia Andrea Gazzoli, l’assessore con delega alle scuole Lorenzo Brogi, il direttore del centro Le Terrazze Giuseppe Muni e la responsabile marketing Roberta Ricci.

Brogi: "Come Comune siamo vicini alle famiglie e ai tifosi del domani. Questa partecipazione di bambini, di scuole e dei 10mila che hanno votato le sei mascotte ne sono la testimonianza". Il direttore delle Terrazze Muni: "Quando lo Spezia ha presentato il progetto, non potevamo che essere favorevoli. Siamo una realtà importante nella Provincia e questa idea di collaborazione rientra nella nostra filosofia di partecipazione col territorio". La classe vincitrice ha ricevuto un premio di mille euro per l’acquisto di materiale didattico, le altre finaliste 500 euro e ad ogni classe è stato donato un orologio da muro dello Spezia. Le altre finaliste sono la 5ªB dell’istituto ISA 2, le classi 5ªA e 5ªB di ISA 8, la 5ªD di ISA 5, la 4ªA di ISA 7, la 5ªD di ISA 2. La nuova mascotte sarà presentata con giro di campo nella gara del 1° maggio contro il Palermo.

Marco Zanotti