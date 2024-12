Lanciano bottiglie al rivale dopo la lite in centro

L’allarme è scattato l’altra sera a mezzanotte quando una pattuglia della polizia locale ha sentito un forte trambusto arrivare dall’angolo fra via Prione e via Cernaia. Giusto il tempo di girare l’angolo e gli agenti hanno assistito in diretta alla scena di due giovani che lanciavano prima un cassonetto del vetro e poi alcune bottiglie (fuoriuscite dal bidone) contro un ragazzo cinese. Tra la paura dei presenti, gli agenti hanno bloccato i due aggressori, che malgrado questo hanno continuato a minacciare il ragazzo cinese, che ha ripreso alcune fasi dell’accaduto con il cellulare. Violento l’alterco scoppiato a quanto pare per futili motivi.

I due aggressori sono stati fermati ed identificati: si trattava di due cugini di origini campane, pluripregiudicati per reati contro la persona ed il patrimonio, ospiti di un affittacamere del centro. Il cittadino cinese, da anni residente in città, ha sporto denuncia depositando anche i filmati registrati. I suoi aggressori sono stati indagati per minacce e getto pericoloso di cose: la polizia locale inoltrerà un’informativa anche alla Questura per le misure di prevenzione ritenute più opportune, che potrebbero concretizzarsi nel foglio di via dalla provincia di Spezia o nel Daspo urbano.