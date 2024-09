L’addio a Emilio Longhi . Ufficiale, politico e scrittore

Per gli amegliesi era una vera e propria istituzione. Si è spento all’età di 80 anni Emilio Longhi ufficiale della Marina Militare, politico e da anni apprezzato scrittore e autore tra le tante opere anche del vocabolario del dialetto amegliese. Da qualche tempo era ricoverato all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Nato a Ameglia nel 1944 ha frequentato l’Accademia navale di Livorno ricoprendo il ruolo di ufficiale fino al 2003. Ha sempre avuto la passione per la politica svolgedo il ruolo di assessore comunale (dal 1990 al 1995) e successivamente quello di consigliere comunale dal 1995 al 2014 oltre a scrivere una cinquantina di libri ideando la raccolta dei termini dialettali del suo paese proprio per conservare il ricordo e tramandarlo alle giovani generazioni . Si era nuovamente messo a disposizione nella lista civica a sostegno del candidato Mauro Manzi alle amministrative del 2021. Il sindaco amegliese Umberto Galazzo con il quale ha trascorso tante stagioni nell’aula del consiglio a nome della giunta, consiglieri e della comunità amegliese che perde un alto personaggio importante ha ricordato la figura di Emilio sottolineando soprattutto il costante amore per il territorio contribuendo a mantenerne vive le tradizioni, la storia, i tanti personaggi locali e il dialetto. Alla famiglia con la quale risiedeva nella frazione del Cafaggio le nostre sentite condoglianze.

m.m.