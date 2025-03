L’Accademia arti musicali festeggia 20 anni di note. Concerto in sala consigliare

Vent’anni di intensa attività e tanti successi per l’Accademia Arti Musicali. Nell’occasione della ricorrenza è stato organizzato in sala consigliare del municipio il concerto in memoria di Giovanni Menchini, uno dei soci fondatori dell’ Accademia fondata inizialmente come scuola di pianoforte e dalla quale successivamente ha preso vita l’Accademia rivolta quindi non soltanto allo studio del pianoforte ma a tutti gli strumenti musicali e anche al canto. I docenti e gli allievi si sono alternati sul palco, dando vita a un simbolico passaggio di esperienza e ispirazione. Un concerto che ha messo in luce il valore della formazione musicale, l’importanza della trasmissione del sapere e la qualità didattica che l’Accademia

porta avanti con passione e dedizione.

L’evento ha avuto un ospite d’eccezione: il pianista di fama internazionale Daniel Rivera che si è esibito insieme ai docenti

dell’Accademia ricevendo un’accoglienza entusiasta da parte del pubblico. Un momento particolarmente significativo è stata l’esibizione degli allievi, che hanno

dimostrato un livello di preparazione straordinario per la loro età, segno di un talento naturale coltivato con cura e con un insegnamento di altissima qualità.

Nel corso della serata, la sindaca Cristina Ponzanelli, è intervenuta per rendere omaggio a Luana Menchini e Daniel Rivera, esprimendo il proprio ringraziamento per il prezioso contributo offerto alla vita culturale e musicale della città di Sarzana. Una bellissima serata che ha lasciato un segno profondo nel pubblico, celebrando la memoria di Giovanni Menchini e allo stesso tempo anche l’importante traguardo raggiunto in questi anni dall’Accademia Arti Musicali di Sarzana, con lo sguardo rivolto al futuro e alla crescita di nuovi talenti. Un particolare ringraziamento è stato rivolto inoltre ai docenti che hanno preso parte a questo concerto Luana Menchini, Giovanna Pellai, Emma Biglioli, Giorgia Rotolo, Giovanni Andrea Pisanu, Lorenzo Giusti e agli allievi Alfredo Maria Guerreschi, Mariasofia Doria, Giulia Passarini, Sophia Rizzo, Nicolò Passarini, Giulia Longo, Elena Xu, Gianluca Cremonini, Francesco Bruzzi, Marco Iachetti, Angelica Petrunelli, Camilla Pironi, Simone Emili, Denise Panico, Aurora Stefania Avramescu, Aurora e Sara Mazzitelli, Elia Gabriel Ricci, Ilaria Pignatelli e naturalmente all’ospte d’onore Daniel Rivera.