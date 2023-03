Laboratori per bambini al museo E visite guidate alla Batteria

Al Museo del Castello San Giorgio, oggi i ‘Musei per i bambini’ presentano un viaggio nella Preistoria fino al periodo Neolitico, che portò tante novità e scoperte all’umanità. Alle 15.30, accompagnati dai tre uomini preistorici di oggi, Edoardo Ratti, Roberto Giannotti e Marco Greco, i bambini scopriranno perché l’uomo è diventato così pigro. Nell’accampamento ammireranno i segreti del fuoco e realizzeranno i vasi preistorici. È la prima occasione di un assaggio del Paleofestival, al costo di 5 euro a bambino (età consigliata dai 5 agli 11 anni). Ulteriori informazioni e prenotazioni (obbligatorie) allo 0187-751142 o inviando una mail a [email protected] . Intanto proseguono le visite guidate gratuite alla Batteria Valdilocchi organizzate dal Comune, in collaborazione con la Proloco del Golfo. Appuntamenti oggi dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16.30. Come sempre il parcheggio è al campo sportivo ‘Cimma’; da lì inizia una breve passeggiata alla batteria, dove parte la visita.