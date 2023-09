Laboratori e incontri. I ragazzi a... lezione dalla protezione civile

Un fine settimana dedicato ai ragazzi. Due giornate importanti quelle in programma questa mattina, venerdì, e nel pomeriggio di domani, domenica, per accrescere il senso di responsabilità e attenzione in caso di emergenza ma anche per alzare la soglia dell’attenzione alle problematiche sociali per favorire il percorso di integrazione e abbattimento di qualsiasi barriera attraverso lo sport e il divertimento. Le iniziative sono organizzate dal Comune di Castelnuovo Magra e dall’associazione Insieme.

Si parte stamani al centro sociale polivalente di Molicciara con la giornata dedicata all’informazione e sensibilizzazione sui comportamenti da tenere in caso di allerta, emergenza e altre criticità. Stamani alle 10 all’area verde del centro sociale si aprono gli incontri con i rappresentanti della squadra di Protezione Civile che avranno come protagonisti gli studenti della scuola secondaria "Dante Alighieri". Verranno organizzati laboratori a cura dei volontari della squadra comunale Protezione Civile antincendio boschivo, della Pubblica Assistenza di Luni e dell’Avis sezione di Castelnuovo Magra.

Domani, sabato, inevec si gioca nel segno della solidarietà e dell’amicizia al centro sportivo di via Aglione. La manifestazione che non si è svolta due settimane fa a causa dell’allerta meteo verrà riproposta dall’associazione "Insieme" che si occupa del supporto alla disabilità dei ragazzi e del sostegno alle loro famiglie in collaborazione con il Comune di Castelnuovo Magra.

L’iniziativa è in programma dalle 14.30 alle 18.30 ed è rivolta ai ragazzi dai 4 ai 14 anni che potranno divertirsi e praticare diverse discipline sportive grazie alla partecipazione di atleti e istruttori di diverse società del territorio che praticano ginnastica ritmica, calcio, karate, arti marziali, basket, volley, padel, scherma e tiro con l’arco.

m.m.