Laboratori didattici e artistici per bambini con merenda inclusa

I musei civici della Spezia promuovono le ‘vacanze di Natale al Museo’, da oggi fino al 4 gennaio, nel periodo di chiusura scolastica un servizio alle famiglie, garantendo la mattina la possibilità di lasciare al museo i propri bambini per svolgere attività laboratoriali, didattiche e artistiche, con merenda inclusa, al costo di 10 euro ciascuno, dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni.

Si parte quindi oggi, dalle 9 alle 12 al Camec - Centro d’Arte Moderna e Contemporanea di piazza Cesare Battisti 1 (informazioni e prenotazioni al numero di telefono 0187 727530 o all’email [email protected]) con ‘Luce d’artista’: per riscaldare l’atmosfera natalizia della nostra casa, realizzeremo un portacandela utilizzando materiali e tecniche presi in prestito da artisti contemporanei. Useremo carta, fil di ferro, spago, pennarello, collage e molta fantasia.

Domani, invece, alla stessa ora, si va al Museo Etnografico ‘Giovanni Podenzana’ di via del Prione 156 (per informazioni e prenotazioni contattare lo 0187 727781 o inviare una mail a [email protected]), dove è stato programmato ‘Geometrie sacre’: la geometria sacra è coinvolge architettura, antropologia e altri settori dello scibile umano. Cos’è di preciso e dove possiamo trovarla all’interno del Museo? Sono molti i simboli e i disegni incisi sui materiali di cui si compongono i manufatti del Museo: cerchiamoli e scopriamone il significato. Scegliamo quelli che ci piacciono di più e incidiamoli su lamina di metallo.

Le prossime due date della rassegna sono fissate per la prossima settimana: venerdì 3 gennaio al Museo Lia (0187 727220 e [email protected]) con ‘Buon anno al Museo’ e sabato 4 gennaio alla Palazzina delle Arti (info 0187 727220 e palazzinadellearti.museilaspezia.it) con ‘Stelle comete nel Golfo dei Poeti’. In tutti e quattro gli appuntamenti i promotori consigliano di prenotare, per garantirsi il posto.

m. magi