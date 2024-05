La Uilm non ci sta e rilancia : "Un atteggiamento disfattista"

"Ci sono ottime prospettive per il futuro della ex Oto Melara, per questo non comprendiamo l’atteggiamento disfattista di altre sigle che invece di valorizzare un’azienda che costituisce un patrimonio per i lavoratori, per la città e per il Paese adottano invece comportamenti di scontro incomprensibili ed inutili". È spaccatura sindacale sulla storica azienda armiera. Il segretario provinciale della Uilm, Graziano Leonardi, spiega le ragioni che hanno indotto il sindacato a non scioperare. "Per assurdo il vero problema della Leonardo alla Spezia in questo momento è quello di trovare risorse qualificate da assumere – dice Leonardi –. A Spezia è in corso una crescita esponenziale delle commesse e dei carichi di lavoro; è previsto un incremento dei volumi di quasi il 10% all’anno nel prossimo quinquennio, che per un’azienda rappresenta un valore straordinario. Questo significa un incremento di posti di lavoro ulteriore: fino a cinque anni fa il sito spezzino contava circa 850 addetti; oggi sono già 1.200 e sono destinati a crescere ulteriormente a ritmi altrettanto consistenti. L’azienda sta fortemente investendo sul sito spezzino, anche in termini di investimenti sugli impianti e sugli immobili". Per Leonardi "dopo il periodo buio della precedente gestione, che voleva disfarsi di questo asset per fare cassa, il nuovo management ha finalmente deciso di valorizzare le competenze e i prodotti del sito spezzino". "A dicembre è stato siglato il nuovo Contratto Integrativo di Leonardo, un accordo dai contenuti innovativi come la sperimentazione della riduzione di orario a parità di salario, l’incremento della polizza sanitaria Metasalute, e delle maggiorazioni per il lavoro a turno".

mat.mar.