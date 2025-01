La tribute band di Lady Gaga

Un grande evento che, allo SmooD - Sign music desk di Ceparana, attendevano da tempo. È in arrivo stasera, quindi, per la prima volta ed in esclusiva, il concerto della Art Pop, la più grande tribute band della nuova regina del pop mondiale, ossia Lady Gaga. Artista camaleontica e conosciuta per i modi eccentrici, il cui nome d’arte è ripreso dal brano ‘Radio Ga Ga’ dei Queen. "Lady Gaga si è affermata nel panorama musicale – spiega il direttore artistico dello SmooD, Stefano Ricci – tanto per il suo atteggiamento provocatorio, quanto per la qualità delle sue esibizioni dal vivo. In molti infatti, l’hanno definita una delle migliori interpreti pop del XXI secolo". Gli Art Pop arrivano da Ferrara e vantano una lunghissima serie di successi su tutti i più grandi palchi dei più prestigiosi live club d’Italia e presenteranno il loro nuovissimo Show che debutterà proprio allo SmooD. Il concerto inizia alle 22, in precedenza c’è la cena info 328 7671213.