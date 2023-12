La stella di Fabio e Tinna. Successo ai mondiali di Show Dance Latino

Continua a brillare la stella di Fabio Modica e Tinna Hoffmann, i due ballerini fondatori della scuola The Best Dance di Sarzana, che dopo aver conquistato la Grande Mela con un’acclamata performance nella storica Amateur Night in scena all’Apollo Theater, hanno ottenuto un lusinghiero quinto posto ai campionati del Mondo di Show Dance Latino, i Kings Ball Dance Sport Competition, che si sono tenuti a Whippany, New Jersey. La coppia della Val di Magra si è classificata dietro ad antagonisti provenienti dagli Usa e dalla Russia: Andrey Kitsun e Nicole Prosser, Fedor Polyanskiy e Dina Akhmetgareeva, Denys Drozdyuk e Antonina Skobina, Ivan Kudashev e Ksenia Sokolova. "Siamo super soddisfatti" commentano, sulla scia dell’entusiasmo riscosso dalla loro esibizione intitolata "Homeless life", la stessa portata sul celebre palco di Harlem.

"L’ultimo mondiale era stato nel 2019 per noi ed è stata una sfida ulteriore tornare in una competizione del genere, essendo stati quattro anni senza metterci in gioco. Ci siamo presentati solo con la voglia di ballare e dare emozioni a chi ci guardava, ma il più delle volte accade che quando ti diverti e te la godi, ottieni il risultato". Così, dopo aver sfiorato la finale in due precedenti mondiali, che hanno chiuso in settima posizione, l’obiettivo è stato centrato. "Siamo felicissimi sia per il risultato, sua per il riscontro: tante persone ci hanno detto che si sono commosse guardandoci e questo per noi è una vittoria: siamo contenti per il risultato sempre importante a questo livello, dimostrazione che stiamo riuscendo a fare bene in tanti campi, sia in teatro che nelle gare".

Chiara Tenca