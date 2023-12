’La Spezia Please Food’. Ospite lo chef Mainardi

Si svolgerà domattina, dalle 10.30 alle 12.30 in piazza Cavour, la prima edizione di ‘La Spezia Please Food - Viaggio Enogastronomico Tra i Sapori del Territorio’. Una giornata dedicata all’enogastronomia e alla valorizzazioni dei nostri prodotti con un ospite di eccezione: lo chef Andrea Mainardi che nel corso di un imperdibile show cooking dal vivo, selezionerà ingredienti locali per creare un piatto che sarà un inno all’autenticità della Spezia. Il bergamasco Mainardi è stato ospite ricorrente a ‘La prova del cuoco’. Dopo quell’esperienza, ha iniziato a condurre il suo format ‘Ci pensa Mainardi’ su Fox Life e ripreso a collaborare con l’amica Antonella Clerici in ‘È sempre mezzogiorno!’.