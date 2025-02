La Spezia finalista a Capitale Italiana della Cultura 2027

La Spezia, 21 febbraio 2025 – Nella Sala Spadolini del ministero della Cultura a Roma, martedì 25 febbraio alle 15.15 è prevista l’audizione pubblica della Città della Spezia, una delle dieci città finaliste in corsa per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2027.

Si entra nella fase decisiva nel percorso di selezione: il sindaco Pierluigi Peracchini, insieme al gruppo che sarà ascoltato dalla giuria di esperti, avrà l’opportunità di presentare il dossier e il proprio progetto culturale, illustrandone la visione strategica.

A loro si uniranno, per sostenere concretamente con la loro presenza, il gruppo di lavoro del dossier e una delegazione cittadina che comprenderà il comitato promotore, il comitato scientifico, i funzionari dei Servizi Culturali del Comune della Spezia e tutti coloro che hanno partecipato al dossier.

L’audizione sarà composta da 30 minuti di presentazione del dossier, 25 minuti di domande da parte della Commissione e 5 minuti di appello al voto.

Sarà possibile seguire l’audizione in diretta streaming sul canale YouTube del Ministero della Cultura ma tutta la cittadinanza è invitata dall’amministrazione ad assistere all’audizione al Cinema Odeon della mediateca regionale ligure 'Sergio Fregoso'.

“Essere tra le dieci finaliste è un risultato straordinario, ma ora vogliamo portare La Spezia ancora più in alto, ai vertici della cultura nazionale, dando il giusto riconoscimento al lavoro fatto in questi anni – dichiara il sindaco Peracchini – . Quando ci siamo insediati, la città era priva di identità e di prospettive, ma abbiamo avviato una concreta rinascita culturale, rilanciando i Musei Civici – dal Museo Lia al Camec, dal Museo del Sigillo al Castello San Giorgio – e promuovendo mostre di rilievo nazionale e internazionale”.

“Con il progetto 'La Spezia Forte', abbiamo valorizzato i nostri forti dimenticati, restituendoli alla comunità e riscoprendo la nostra storia e identità culturale. Oggi La Spezia è una città in crescita, capace di offrire nuove opportunità. Siamo la Capitale Mondiale della Nautica, grazie al progetto del Miglio Blu e a un solido tessuto economico, con aziende di eccellenza nella produzione di yacht e superyacht, nella cantieristica e nella Difesa, settori che garantiscono prodotti di alta qualità e investimenti in ricerca. La crescita della città ha portato a un aumento dei residenti e al raggiungimento del più alto tasso di occupazione della nostra storia. Un contributo fondamentale è arrivato dal progetto 'La Spezia Green', che ha reso il nostro territorio più sostenibile. Lo stop al carbone dell’ex Centrale Enel ha segnato un passo decisivo verso un futuro più pulito, mentre l’elevata percentuale di raccolta differenziata ha permesso di ottenere la tariffa sui rifiuti più bassa d’Italia. Gli investimenti nella mobilità sostenibile, la pulizia delle acque del Golfo e molte altre iniziative hanno migliorato la qualità della vita e questa candidatura rappresenta il culmine di un percorso di valorizzazione, che può tradursi in nuove occasioni di sviluppo e crescita economica. Abbiamo un dossier solido, ricco di progetti ambiziosi, e siamo determinati a lavorare fino all’ultimo giorno per aggiudicarci questo riconoscimento: La Spezia ha un grande potenziale e noi ci crediamo”.