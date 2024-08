La Spezia, Confcommercio in lutto: è morto il presidente Graziani

La Spezia, 15 agosto 2024 – Si è spento ieri pomeriggio, 14 agosto, all'età di 61 anni, Vittorio Graziani, presidente della Confcommercio della Spezia. Graziani, che aveva assunto la guida dell'ente di via Fontevivo nel febbraio 2022 subentrando nell'incarico a Gianfranco Bianchi, aveva subito la settimana scorsa un piccolo intervento chirurgico per il posizionamento di uno stent: un'operazione di routine che non lo preoccupava minimamente e dalla quale si stava già riprendendo.

Ieri pomeriggio il crollo improvviso, che ha gettato nello sconforto, oltre ai familiari, anche la comunità imprenditoriale spezzina, i rappresentanti delle istituzioni che si interfacciavano con lui ogni giorno e la grande famiglia di Confcommercio. Il funerale sarà celebrato sabato mattina, 17 agosto, alle 10 nella chiesa di Migliarina.