La Spezia avrà una nuova pista di pattinaggio agonistica

La Spezia, 3 gennaio 2025 – La Spezia avrà una nuova pista di pattinaggio per attività agonistiche di alto livello. Questo grazie a una collaborazione tra pubblico e privato che rientra nella pianificazione voluta dall'amministrazione comunale per il potenziamento delle infrastrutture sportive anche in chiave di promozione del territorio e supporto alle attività scolastiche e giovanili.

Il programma si inserisce, infatti, in un’attività portata avanti dalla società PIX Development che prevede, nell’ambito di un intervento edilizio, la realizzazione di una pista da pattinaggio pubblica.

Quella che verrà realizzata sarà un’infrastruttura completa con le caratteristiche necessarie per l’organizzazione di manifestazioni sportive ufficiali, anche a carattere regionale per quello che riguarda gli standard tecnico agonistici.

In questi giorni, dopo i primi contatti per definire il quadro generale, a seguito della proposta sviluppata in accordo tra l'ente locale e la società privata, gli uffici hanno iniziato le pratiche di competenza in modo da poter delineare l’iter procedurale per realizzare l’opera attesa dalle associazioni sportive cittadini che si occupano di pattinaggio.

“Si amplia in questo modo l’offerta sportiva che il Comune della Spezia garantisce al proprio territorio ed anche al resto della provincia – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – , infatti grazie a questa collaborazione la città avrà una infrastruttura innovativa in grado di poter ospitare eventi di carattere regionale, anche di alto livello tecnico, sviluppando così quello che è un settore che non si limita esclusivamente alla realtà agonistica. Lo abbiamo visto con l’atletica, la scherma, il basket e le altre realtà sportive su cui abbiamo investito, che questo tipo di programmazione può aprire finestre importanti anche dal punto di vista della promozione del territorio, dell’accoglienza di atleti e supporter e, soprattutto, potenzia le opportunità per tutti i giovani che cercano proprio nello sport un’occasione di crescita personale. In pochi anni la città della Spezia ha avuto un’importante evoluzione nell’ambito della capacità di garantire nuovi spazi per poter svolgere diverse attività sportive spesso innovative rispetto a quello accaduto in passato, con impianti riqualificati e idonei ad essere inseriti in circuiti nazionali. Si tratta di un progetto più ampio su cui stiamo investendo già da qualche anno, con risultati importanti ed evidenti. Presto avremo altre infrastrutture strategiche che potranno essere spazi utilizzabili anche dal tessuto scolastico, ad esempio la nuova piscina e la palestra a servizio della Scuola Media Fontana e di altre associazioni, ma guardiamo ancora avanti e verso altre realtà sportive di aggregazione, grazie alla collaborazione con associazioni del territorio, enti, istituzioni e, come in questo caso, con imprese che vedono in queste partnership un’importante opportunità”.

Questo intervento rappresenta un’opera di particolare interesse per la comunità spezzina: la creazione di una pista da pattinaggio non solo arricchirà l’offerta di spazi dedicati allo sport e al tempo libero, ma contribuirà anche a promuovere la socializzazione, il benessere fisico e lo sviluppo di attività ricreative a beneficio di tutte le fasce d’età.

“Il tutto andando a colmare una carenza infrastrutturale, specialmente riguardo una serie di discipline sportive che in passato non hanno mai trovato la giusta necessaria attenzione da parte delle precedenti amministrazioni”.