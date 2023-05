La sicurezza sul lavoro, improvvisazione teatrale per sensibilizzare i giovani

Dopo il successo al Salone Orientamenti a Genova e in vista della prossima edizione, lo spettacolo di improvvisazione teatrale volto a sensibilizzare i giovani sul tema della sicurezza sul lavoro, “Improsafe”, arriva alla Spezia oggi dalle ore 10 alle 13 al Teatro Civico. Lo spettacolo, completamente gratuito, vuole porsi l’obiettivo di aiutare i ragazzi a comprendere i valori della prevenzione e i rischi correlati alla messa in atto di comportamenti non sicuri, partendo dall’assunto che i valori della prevenzione e i principi della sicurezza vanno insegnati ben prima di accedere al mondo del lavoro. "È un‘occasione in cui i giovani possono imparare di più su un tema importante come la sicurezza sul lavoro", dichiara il sindaco Peracchini.