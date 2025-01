La scrittice Beatrice Daneri ospite al Circolo anziani di piazza Brin

Sarà Beatrice Daneri la protagonista del nuovo incontro programmato questo pomeriggio, a partire dalle 17.30, al Circolo anziani di piazza Brin, in via Filippo Corridoni 7. "Attualmente ferma nella sua città natale – spiegano i promotori – ha deciso di deliziarci con la presentazione dei suoi libri. E a noi sta di non farcela scappare. È una scrittrice giovanissima, di soli 30 anni, che da un anno è una delle nuove voci letterarie del nostro territorio. Il prossimo martedì sarà proprio Beatrice, in compagnia del suo grande amore Argo, che ci racconterà delle loro storie e novità". Beatrice ha scritto ben 3 libri. "E sta scrivendone un quarto di tutt’altro genere, notizia spoiler che potrà dirci solo lei".

Il suo primo libro s’intitola ‘Le confessioni di Argo’. Argo è il suo amato cane, che si confessa e cerca di capire questi umani che trova strani, alcune volte folli, ma di cui prova molto piacevole la compagnia. Il secondo libro, ‘Le confessioni di Argo 2.0’, invece, ci offre la possibilità di capire il loro fantastico ed unico legame e come Argo, questo cagnolino pieno di brio e di gioia, abbia avuto il piacere di aiutare la sua padrona a uscire dalla depressione causata dal lutto della perdita di sua nonna. Beatrice è certa che ad alcuni scenderà una lacrima. "Beatrice e il suo compagno di vita Argo vi aspettano per la presentazione il giorno dopo l’Epifania. Dialogheranno con loro Paolo Luporini e Gian Luigi Ago. Al termine ci sarà la possibilità di comprare il libro direttamente dall’autrice ed avere da lei il firmacopie. Con l’occasione, Beatrice avrà il piacere di offrire un piccolo rinfresco a quanti interverranno".

Il terzo libro lo potremo trovare a maggio nelle librerie, e ci saranno nuove presentazioni. È edito da Albatros Edizioni. Il titolo? ‘Poesie a te, mio dolce Argo’, un’intera raccolta di componimenti che Beatrice dedica ad Argo. L’entrata all’evento è libera.

marco magi