La Scalera, in coppia con Gili, è ’La sorella migliore’ agli Impavidi

Non si arresta il successo della stagione di prosa in programma al Teatro degli Impavidi. Dopo artisti del calibro di Gioele Dix, Giuseppe Cederna e Arturo Cirillo, venerdì e sabato sera, alle 20.30, salirà infatti sul palco del teatro sarzanese Vanessa Scalera. L’attrice pugliese - nota al grande pubblico per vestire i panni del sostituto procuratore Imma Tataranni nell’omonima serie tv di successo targata Rai, ma anche per aver interpretato in maniera magistrale il ruolo di Filumena Marturano nel film diretto da Francesco Amato - questo fine settimana, insieme a Filippo Gili, porterà in scena agli Impavidi ’La sorella migliore’. Un grande spettacolo con la regia di Francesco Frangipane che verrà presentato in prima regionale e che si preannuncia essere un intenso e appassionante dramma familiare dove "l’amore si scontra e fa a botte con il senso di colpa e il rimorso, in un turbinio di sentimenti e riflessioni su ciò che è giusto e morale". Come cambierebbe la vita di un uomo, colpevole di un gravissimo omicidio stradale, se venisse a sapere che la donna da lui investita e uccisa avrebbe avuto, per chissà quale male, nell’istante dell’incidente, solo tre mesi di vita? Sarebbe forse riuscito a sopportare, con minor peso, gli anni di lutto comuni anche alle persone legate alla donna uccisa? Questi gli interrogativi attorno a cui ruoterà lo spettacolo in scena questo week-end a Sarzana, per cui sono ancora disponibili alcuni biglietti. Il costo per poter assistere allo spettacolo varia da un massimo di 30 euro per un posto in prima classe, a un minimo di 18 (terza classe). Grosse agevolazioni previste per gli studenti. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla biglietteria del teatro Impavidi, aperta dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13 e il giovedì anche nella fascia 16-19, oppure contattare il 3464026006 anche su Whatsapp.

Elena Sacchelli