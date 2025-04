La replica della Provincia: "Allarmismi ingiustificati. Disagi ridotti al minimo"

LA SPEZIASarebbero "ingiustificati allarmismi" le preoccupazioni espresse da più parti in vista dei lavori annunciati sulla strada provinciale 530 di Porto Venere, la Napoleonica. Lo scrive l’amministrazione provinciale, spiegando che si tratta di "interventi indispensabili per la messa in sicurezza del territorio o per la realizzazione di servizi primari a favore della cittadinanza. Nel primo caso si tratta di opere per la riqualificazione e la messa in sicurezza di canalizzazioni in aree dove in passato vi sono state problematiche legate ad allagamenti della sede stradale. Nel secondo caso si tratta di efficientare e modernizzare la linea di servizio idrico che porta l’acqua nelle case degli abitanti dei borghi costieri, questo anche al fine di evitare sprechi e dispersioni che gravano poi sulle bollette dei cittadini. Altre opere verranno realizzate nell’ambito dei progetti Pnrr, quindi senza costo diretto che ricada nelle bollette dei cittadini, ed altri sono interventi di gestori sempre finalizzati a migliorare e ristrutturare le reti servizi destinati agli utenti del territorio, tra cui la posa della fibra ottica che è un obiettivo strategico nazionale. Opere quindi indispensabili e non differibili".

In vista delle opere, la Provincia, in coordinamento con i Comuni della Spezia e di Porto Venere, "ha organizzato un tavolo tecnico e una cabina regia per gestire ogni attività per garantirne, in modo prevalente, la piena fruibilità per i cittadini, per il trasporto pubblico locale e per le necessità dei trasporti destinati alle attività di servizio per la comunità, ad esempio la raccolta dei rifiuti. La gestione prevede che tutte le opere di cantiere non gravino in modo determinante su questi servizi primari che saranno sempre regolarmente forniti alla cittadinanza. Nel contempo tutte le opere di cantiere verranno realizzate con accorgimenti tali da limitare al minimo i disagi per gli utenti di qualunque tipo".

Riguardo al transito di trasporti eccezionali, il Servizio tecnico della Provincia "ha preso contatto con ogni soggetto, pubblico o privato, cercando di sviluppare una pianificazione che potesse venire incontro anche alle necessità delle aziende, fatto salvo i vincoli indispensabili necessari a garantire la realizzazione delle opere infrastrutturali strategiche".