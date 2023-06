La recita scolastica? A casa della maestra

La maestra è malata, i suoi piccoli alunni ’spostano’ la recita di fine anno sotto casa sua. Un bellissimo gesto, che la dice lunga dell’amore dei bambini nei confronti della loro insegnante. La recita scolastica cantata si è svolta l’altra mattina nella piazza centrale del borgo (nella loggia medioevale) su iniziativa dell’Istituto comprensivo col supporto del Comune e della Pro Loco: protagonisti gli alunni delle elementari guidati da alcune insegnanti. Ma tra le maestre c’era un’assenza che in molti, genitori, nonni e presenti, hanno subito notato. Alla festa mancava infatti l’insegnante storica di italiano che, a casa per malattia, non ha potuto partecipare all’esibizione in piazza. Allora i bambini, dimostrando affetto e riconoscenza alla loro insegnante, una volta eseguita la recita per i numerosi presenti, con tanto di cassa portatile sono andati a inscenare una improvvisata ’replica’ dello spettacolo sotto la finestra di casa sua. Un bel gesto che non ha mancato di suscitare emozione fra i presenti e, naturalmente, ha fatto felice la maestra.

Euro Sassarini