La pulizia della Caletta a cura de ’ll Gabbiano’

Ecologia e sostenibilità a Lerici, un’iniziativa di Asd Il Gabbiano e Spezia Sub col patrocinio del Comune di Lerici ed il contributo di Iren-Acam Ambiente. L’associazione sportiva dilettantistica di Lerici Il Gabbiano, propone un calendario ricco di eventi ed attività culturali: gare di pesca al bolentino, mermaiding, conferenze sull’astronomia navale e molto altro. Questa volta ha mirato dritto al cuore, prendendosi cura di una delle baie più affascinanti della Liguria: la spiaggia della Caletta ed il fondale marino antistante. Un’insenatura di sabbia e ciottoli, immersa nel verde mediterraneo e protetta da faraglioni. Spesso le mareggiate invernali riversano nella stretta insenatura della Caletta detriti difficili da rimuovere ma anche plastiche e rifiuti abbandonati da avventori poco attenti e sensibili. Il consiglio di amministrazione del Gabbiano ha quindi promosso una giornata per la pulizia di questo spazio così caro ai lericini e non solo. La pulizia della spiaggia e del fondale è stata possibile grazie al lavoro dei membri dell’associazione sportiva lericina. Il successo dell’evento è stato garantito dal lavoro di squadra con un’altra realtà importante del territorio, lo Spezia Sub. Un caloroso ringraziamento anche alla Pubblica assistenza di Lerici. Una giornata di festa conclusasi col rinfresco offerto dal bar Costa nel suggestivo porticciolo.