La Primavera affronta oggi il Perugia

La Primavera aquilotta, reduce dalla vittoria casalinga contro la Salernitana per due a uno, affronterà oggi pomeriggio, alle ore 14,30, al centro sportivo Paolo Rossi, il Perugia. Lo Spezia, in terza posizione in classifica, a pari merito con il Pisa e il Palermo, con venti punti e in piena zona play-off, cercherà di confermarsi nelle zone alte, al cospetto di un Perugia che con 16 punti all’attivo tenterà di avvicinarsi alle zone nobili della graduatoria. Nelle fila dei bianchi vi saranno anche Djankpata e Di Giorgio, provenienti dalla prima squadra. Quasi certa, a riguardo, la partenza di Di Giorgio, in prestito a un club di Serie C, nel prossimo mercato di gennaio. Il match sarà diretto da Alessandro Colelli della sezione di Ostia Lido, coadiuvato dagli assistenti Marco Colaianni della sezione di Bari e da Fabio Cantatore della sezione di Molfetta.

F.B.