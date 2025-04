La prima regina e la sua... domestica. A ’Incontri d’autore’ il libro di Selmi

La storia di una regina e... della sua domestica, per il nuovo incontro di ‘Storie. Incontri d’autore alla Spezia’, la nuova rassegna letteraria promossa e organizzata da Fondazione Carispezia e dal Comune della Spezia, con il supporto del Sistema Bibliotecario Urbano, e a cura della giornalista culturale Benedetta Marietti. L’appuntamento è fissato per domani, alle 18, alla mediateca regionale ligure ‘Sergio Fregoso’ di via Firenze. Per l’occasione, l’ospite Alessandra Selmi presenterà ‘La prima regina’, pubblicato quest’anno per la casa editrice Nord, un romanzo storico, in testa alle classifiche di narrativa italiana, che racconta la storia della regina Margherita e della sua domestica Nina. In questo romanzo, Selmi – che nella struttura spezzina dialogherà con Gabriella Tartarini – intreccia con maestria le vite di due donne straordinarie, Nina e Margherita, dando voce a chi spesso è rimasto ai margini della Storia. Sullo sfondo della Villa Reale di Monza e dell’Italia post-unitaria, si dipana una narrazione intensa e avvolgente, capace di restituire con vividezza il fascino e le contraddizioni di un’epoca cruciale. Da un lato Nina, umile domestica trascinata in un intrigo di corte che diventerà il motore della sua emancipazione (imparerà a leggere e a scrivere, studierà, troverà l’amore); dall’altro Margherita, futura regina d’Italia, costretta in un matrimonio di facciata, ma determinata a lasciare il segno nella memoria collettiva del paese. Con uno stile appassionato e ricco di dettagli, l’autrice racconta un doppio percorso di crescita, ribellione e riscatto femminile, dando vita a un affresco storico vibrante e profondamente umano. Due protagoniste indimenticabili, Nina e Margherita, due donne agli estremi opposti della scala sociale unite dalla stessa determinazione a non farsi ingabbiare dalle regole di corte, due donne diversissime che avranno il coraggio di battersi per forgiare il proprio destino.

Alessandra Selmi è nata e cresciuta a Monza, dopo gli studi umanistici ha fondato l’agenzia letteraria Lorem Ipsum, occupandosi di scouting e editing, mentre con la Casa Editrice Nord ha pubblicato anche i romanzi ‘Le origini del potere’ e ‘Al di qua del fiume’, diventato subito un bestseller e tradotto in tutta Europa. All’incontro sarà presente un bookshop curato dalle librerie cittadine Contrappunto, Feltrinelli, Liberi Tutti, Mondadori e Ricci. L’apertura delle sale è prevista alle 17.30 e l’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Per informazioni si può contattare il numero di telefono 0187 745630 o l’indirizzo email [email protected].

Marco Magi