’La partita’ in prima nazionale. Compagnia degli Evasi al Dialma

Torna in scena la Compagnia degli Evasi. Lo storico gruppo teatrale non professionista di Castelnuovo Magra dopo un 2023 in tour in numerosi teatri italiani (e soprattutto pluripremiato nei tanti concorsi nazionali svolti durante l’anno) riprende la stagione all’insegna della novità e della presentazione dei lavori che caratterizzeranno, insieme ai cavalli di battaglia, la lunga stagione. La prima uscita sarà al Teatro Dialma Ruggero di Spezia con l’esordio dello spettacolo dal titolo ’La partita’. Venerdì e sabato (sempre con inizio alle 21) in prima nazionale va in scena l’ennesimo testo teatrale scritto dall’autore spezzino Marco Balma, la cinquantaduesima produzione del gruppo teatrale castelnovese.

Per l’occasione ci sarà anche il debutto alla regia di Andrea Carli, pluripremiato attore della compagnia, che ha curato anche le scenografie e scelto le musiche di scena. "Dall’incontro casuale fra un uomo e una donna – spiega il regista – è nato l’inizio di un gioco nel quale credono entrambi di primeggiare da sempre, essere predestinati alla vittoria. I due consumano in pochi giorni la loro partita, tra approcci, litigi, divagazioni enologiche e perfide ripicche, il tutto condito dalla consumata e cinica padronanza delle regole del gioco. Improvvisamente e inaspettatamente entrambi si ritroveranno a dover scegliere tra l’abisso della sconfitta e la fine della loro solo apparentemente infantile passione".

Una vera e propria ’Partita’ teatrale a colpi di battute, dolci, acide, comiche. Il pubblico assisterà a uno spettacolo della durata di un’ora e dieci intensa di emozioni senza interruzioni. "Siamo ancora capaci – prosegue l’autore Marco Balma – di accettare i nostri sentimenti con serietà? Oppure si cerca di sminuirli cercando sempre la parte ludica del rapporto? Può andare fino a quando il gioco regge ma poi, se uno dei due non ci sta più e vuole passare al livello superiore costruendo qualcosa di importante che cosa accade?".

Protagonisti della scena saranno due fra gli attori della Compagnia degli Evasi più talentuosi: Nicoletta Croxatto e William Cidale. Il lato tecnico della rappresentazione è affidato a Luigi ’Gino’ Spisto. E’ già possibile prenotare i biglietti per lo spettacolo in programma nelle due serate al Dialma Ruggiero, al costo di 13 euro intero e 10 ridotto, contattando il numero di telefono 335 -8254436.