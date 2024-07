La nuova Zru aumenta gli spazi . Posti in più nel borgo di Marinella

L’innovativo esperimento entrato in vigore all’inizio dell’estate verrà esteso e prolungato fino alla fine di settembre per poi tracciare un bilancio della procedura. Nei mesi estivi nella frazione di Marinella infatti il problema degli spazi liberi e non a pagamento non riguarda doltanto i frequentatori delle spiagge ma anche i residenti oppure i proprietari delle seconde case privi di stalli privati oppure garage che in alcune ore del giorno fanno veramente difficile a reperire spazi di sosta. Sono stati quindi autorizzati dal Comune di Sarzana a usufruire della Zona di Rilevanza Urbanistica (Zru) non soltanto gli abitanti di Marinella ma anche i domiciliati e dimoranti privi di garage e rimessa. L’iniziativa proposta dall’assessore Stefano Torri per far fronte alle esigenze dei residenti del borgo marinaro che, nel periodo estivo da sempre lamentano problemi di parcheggio determinati dall’afflusso di turisti e bagnanti, ha portato all’individuazione di una serie di spazi destiinati ai residenti muniti di apposito contrassegno.

Nei giorni scorsi, all’incremento del flusso turistico ben superiore alle settimane passate, sono state presentate all’ufficio della polizia municipale numerosissime segnalazioni da parte dei cittadini residenti ma anche dai proprietari di seconde case e dimoranti privi di garage evidenziando così a difficoltà di sostare nelle zone limitrofe adiacenti alla loro abitazione. Tenendo conto anche dei divieti di sosta imposti sul viale Litoraneo da Anas, ente proprietario della strada e da questa stagione prolungati anche sul versamente del teritorio amegliese, e la scarsità di parcheggi proprio per il boom dei frequentatori del litorale l’amministrazione comunale icevuto anche il parere favorevole di Ilaria Benassi comandante della polizia locale ha richiamato il precedente provvedimento estendendo fino al 30 settembre la possibilità di fruire dei parcheggi della "Zona di particolare rilevanza urbanistica” anche ai titolari di seconda casa e dimoranti nella frazione di Marinella privi di garage rimessa stabilendo che le autorizzazioni verranno rilasciate soltanto dopo la richiesta da presentare al comando di polizia locale di piazza Vittorio Veneto a Sarzana fino a concorrenza del numero degli stalli liberi e alle medesime condizioni previste per i cittadini residenti nella frazione.

Massimo Merluzzi