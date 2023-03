La nuova pavimentazione di piazza Agnelli

Sarà completata entro Pasqua la nuova pavimentazione dell’area compresa tra la reception e la piscina dello stabilimento balneare Casinò, e piazzetta Agnelli. Sono infatti in corso i lavori sui circa 150 metri originariamente rivestiti di mattonelle che, ormai rovinate dall’uso e dal tempo, verranno sostituite dalle stesse lastre in pietra arenaria con cui è stata realizzata la pavimentazione di piazza Agnelli. Sul progetto elaborato dallo studio di architettura e ingegneria Fabrica di Riccò del Golfo e sotto la direzione lavori dello studio levantese Barletta, la ditta Viviani Andrea di Brugnato sta anche provvedendo all’adeguamento della rete idrica sotterranea che serve lo stabilimento. "Il progetto – spiega Paola Ferrari, presidente della Levante multiservizi – rappresenta la continuazione, e in un certo senso il completamento, dell’intervento già realizzato sotto i due archi dell’ex viadotto ferroviario, all’ingresso dello stabilimento balneare. Si tratta di un’area di pregio in una piazza che immette sulla spiaggia e che in bassa stagione, quando non ospita le cabine, rappresenta un punto di ritrovo ‘storico’ per levantesi e turisti, con la possibilità per i bimbi di utilizzare anche i giochi tracciati sulla pavimentazione. Per questo necessitava di un intervento che le conferisse maggior ‘dignità’ e una visione d’insieme col resto dell’area".