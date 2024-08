La notte dei fuochi. Contesa in archivio. Un grande spettacolo per migliaia di occhi

La lunga notte del palio è proseguita con lo spettacolo pirotecnico che per oltre mezz’ora ha tenuto migliaia di persone con il naso all’insù assiepati nella passeggiata Morin ma anche nella suggestiva postazione in mare sulle barche. I fuochi d’artificio hanno così messo il sigillo alla 99esima edizione della rassegna che ha consegnato alla storia i nomi di Muggiano nella classe senior, Fezzano junior e al Fossamastra nel femminile. Le ragazze hanno vinto al fotofinish ribaltando così il pronostico che vedeva favorito Fezzano, equipaggio dominatore delle prove prepalio che si sono susseguite in attesa della giornata conclusiva. E’ stata una bella edizione che come al solito ha ricevuto la compatta partecipazione delle borgate che si sono colorate a festa per sostenere i propri beniamini. Adesso per tuttit qualche giorno di meritato relax ma l’obiettivo è quello di realizzare una edizione indimenticabile in occasione dei primi 100 anni del Pailo del Golfo che arriveranno tra appena un anno.

m.m.