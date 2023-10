La mitica Roxy Bar Band tiene banco allo Smood. Super ospite il ’Cucchia’

Un gruppo ricco di storia, che vanta successi su tutto il territorio nazionale da oltre 25 anni, per la serata di Halloween allo Smood - Sign Music Desk di Ceparana. Concerti divenuti leggenda fin da quando la Roxy Bar Band, tributo a Vasco Rossi, portò sul palco nientemeno che tutti gli elementi originali (Solieri, Tedeschi, Gallo Golinelli e Innesto) di Vasco, il quel caso sostituito da Stefano Ricci. Proprio quest’ultimo, cantante, leader e fondatore della formazione nel 1988, ha creduto fin dal primo giorno nel progetto, cambiando diverse volte le lineup per raggiungere il massimo della fedeltà.

Il super ospite di stasera, con inizio alle 21.30 (prima la cena) è il grande Andrea Innesto, detto ‘Cucchia’, sassofonista che insieme a Vasco ha conquistato tutti gli stadi d’Italia, compreso il leggendario ‘Modena Park’ nel luglio ‘17, con tanto di record mondiale di biglietti e paganti per un concerto rock: 225mila persone più il collegamento in prima serata di RaiUno e in molte sale cinematografiche. "Ci apprestiamo ad affrontare la terza settimana della nuova stagione musicale dello Smood – spiega Ricci, nella sua veste di direttore artistico del locale ceparanese – e con grande orgoglio possiamo dire che se è vero che ‘chi ben comincia è a metà dell’opera’, qui le cose stanno dando buone soddisfazioni. Abbiamo messo su un programma ben studiato, per offrire a un pubblico attento e selettivo, il meglio del panorama nazionale e internazionale attraverso le tribute band migliori in circolazione (già ospiti quelle di Aerosmith e Police, ndr.)". D’altro canto alla gente piace molto ascoltare grandi successi. "Il solo modo di poter ascoltare live quei successi, senza svuotarsi il portafogli e percorrere centinaia di chilometri, è quello di ascoltare una tribute band di alto livello, perfettamente in grado di ricreare la magica atmosfera dei brani originali". Ma lo Smood non si fermerà solo ai tributi. "Il programma – conclude – si arricchirà strada facendo e qualora si presenti l’occasione, ospiteremo altre situazioni musicali". Marco Magi