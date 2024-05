La mistica del tuono. Musica e arte

Doppio evento domani, sabato 11 maggio all’Open Art Space, la galleria ‘fatta in casa’ di Raffaella Monteverde che al terzo piano del civico di via Chiodo 101 (scala A, terzo piano), aprirà nuovamente le sue porte. Alle 18.30, Giacomo Pinelli presenterà "La mistica del tuono", una performance accompagnata dal suono della chitarra in cui parlerà tanto di se stesso, quanto dei suoi libri. Scrittore, drammaturgo, consulente editoriale, Pinelli attualmente tiene presso l’Open Art Space un corso di scrittura creativa ed è autore di diversi romanzi. Condurrà il pubblico in un viaggio emozionale fra letteratura, musica e recitazione, con le letture curate da Roberta Rossetti e le canzoni originali di Riccardo Sordi e Davide Casarola. E non finisce qui, perché al termine, alle 19.30 circa, si terrà il finissage della mostra del pittore e scultore Carlo Bacci "Orgasmo in forme. Il piacere è arte.