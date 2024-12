La ’Metafisica della creazione’. De Chirico in mostra in Fortezza

‘Giorgio de Chirico. La Metafisica della creazione’. Questo il titolo della mostra espositiva che dalla fine di marzo e fino al prossimo 21 luglio verrà ospitata al terzo piano della Fortezza Firmafede di Sarzana, recentemente oggetto di importanti lavori di riqualificazione. Una mostra di spessore prodotta dall’associazione Metamorfosi in collaborazione con il Comune di Sarzana che conterrà una selezione di importanti opere – circa sessanta tra cui quadri, opere su carta e sculture – provenienti dalla Fondazione Giorgio e Isa de Chirico di Roma.

Curata da Lorenzo Canova, la mostra offrirà la possibilità di approfondire uno dei maggiori pittori del ventesimo secolo, che ha influenzato e continua a ispirare artisti delle giovani generazioni in tutto il mondo. "E’ un orgoglio per la nostra città ospitare questa mostra-evento di uno dei più grandi artisti del XX secolo negli spazi espositivi della Fortezza Firmafede – dichiara il sindaco Cristina Ponzanelli –. Sarzana si pone legittimamente come punto di riferimento nel panorama artistico/culturale del territorio e nazionale, dando risalto a quella che è la sua naturale identità di città ricca di storia e di cultura". E sarà proprio con la mostra di rilievo nazionale dedicata a Giorgio De Chirico che la Fortezza Firmafede riaprirà i suoi spazi espositivi., a conferma della visione già espressa dall’assessore alla cultura Giorgio Borrini che punta a dedicare il primo piano della struttura agli artisti locali e il terzo a quelli di rilievo nazionale e internazionale. "Riaprono gli spazi espositivi della Fortezza Firmafede con un grande mostra, dedicata al maestro della metafisica – aggiunge Borrini –. Cominceremo da questa primavera, anche grazie ai lavori realizzati dal ministero della Cultura - Direzione regionale dei musei alla Fortezza che ringraziamo. Grandi mostre, il rilancio della mostra nazionale dell’Antiquariato, valorizzazione degli artisti locali e grandi eventi culturali rappresentano, insieme, un’importante opportunità di promozione di Sarzana, come grande città di cultura".

"Torniamo a Sarzana con una mostra di importanti opere provenienti dalla Fondazione Giorgio e Isa de Chirico di Roma che rappresentano in modo efficace la lunga ricerca di uno dei maggiori pittori del ventesimo secolo" conclude Pietro Folena, presidente di MetaMorfosi Eventi.

Elena Sacchelli