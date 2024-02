La leggenda dell’orso al museo

’Divertiamoci imparando nei musei e nelle biblioteche’ è il ricco calendario di eventi per bambini e famiglie promosso dall’amministrazione Peracchini a cura dei Musei Civici e del Sistema bibliotecario urbano che si snoderà per tutta la stagione invernale e primaverile. Sabato 10 febbraio ore 16 il museo civico etnografico ’Giovanni Podenzana’ organizza un laboratorio didattico dal titolo ’L’orso di Pegazzano’ rivolto ai bambini fra i 5 e gli 11 anni che ha una durata di circa un’ora. Nel 1928 una canzonetta carnevalesca fece rivivere il ritrovamento dei resti di un orso delle caverne, avvenuto qualche anno prima nella periferia cittadina. Rievocando la sfilata festosa di quell’anno e imparando la canzonetta i bambini realizzeranno la loro maschera orsina! Il laboratorio ha il costo di 5 euro e la prenotazione è obbligatoria. Info allo 0187.727781 o per mail all’indirizzo [email protected]