La grande musica agli Impavidi. Concerto col Requiem di Mozart

Un nuovo, atteso, appuntamento con la grande musica al Teatro degli Impavidi. Si rinnova la collaborazione tra il Comune di Sarzana e la Fondazione Carlo Felice di Genova, che continua a guardare allo splendido teatro cittadino costruito nel 1809, uno dei più importanti e antichi di tutta la Liguria, come luogo ideale per diffondere la cultura e la bellezza della musica. Dopo ‘Wiener Klassik’ dello scorso 24 novembre, concerto che ha visto l’orchestra dell’Opera Carlo Felice impegnata nell’esecuzione di opere di Mozart e Beethoven sotto la direzione del maestro Kolja Blacher, e il concerto del 16 marzo che ha visto l’orchestra esibirsi assieme il violino solista e concertatore Giovanni Battista Fabris, che ha eseguito un programma che ha spaziato da Divertimento in re maggiore K. 136 di Mozart a Le quattro stagioni di Vivaldi, venerdì 18 aprile, alle 19, l’Opera Carlo Felice di Genova tornerà infatti a Sarzana con ‘Requiem’ di Wolfgang Amadeus Mozart.

L’appuntamento all’insegna della grande musica classica si inserisce nell’ambito di Liguria Musica, una serie di eventi pensati per portare la principale istituzione musicale della Regione Liguria fuori dai confini di Genova. Il concerto, organizzato in collaborazione dal Comune e dall’opera Carlo Felice di Genova, proporrà al pubblico una trascrizione del Requiem di Mozart per pianoforte suonato a quattro mani e il coro dell’opera, composto da venti elementi, sotto la direzione di Claudio Marino Moretti, già maestro del coro del Teatro Regio di Torino e del coro del Teatro la Fenice di Venezia. Al suo attivo, il direttore dell’orchestra ha molti concerti corali, con un repertorio che spazia dall’integrale dei mottetti di Bach ai compositori del novecento storico e contemporaneo.

Claudio Marino Moretti, che nell’arco della sua lunga carriera ha collaborato con molti direttori d’orchestra tra cui Luisi, Noseda, Campanella, Frizza, Chung, Gardiner, Herding, Pretre, Plasson, Bichkov e Abbado, svolge anche attività di accompagnatore liberistico. Biglietti già disponibili alla biglietteria del Teatro degli Impavidi, aperta dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13 e il giovedì anche in fascia pomeridiana, dalle 16 alle 19. Possibilità di acquistare il biglietto anche online sulla piattaforma Vivaticket. Per qualsiasi informazione e per prenotazioni è possibile contattare, anche via Whatsapp, il 3464026006, o mandare una mail a: [email protected].

Elena Sacchelli