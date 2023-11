La ’Grande. Meraviglia’ di Ardone

Dopo il successo internazionale dei suoi primi due libri – ‘Il treno dei bambini’ e ‘Oliva Denaro’ – ‘Grande meraviglia’ completa un’ideale trilogia del Novecento. Negli spazi della Fondazione Carispezia in via Chiodo, Viola Ardone presenterà infatti domani alle 18 il suo ultimo romanzo, edito da Einaudi, in dialogo con Benedetta Marietti, giornalista culturale e curatrice della rassegna ‘I libri, la città, il mondo. Conversazioni d’autore in Fondazione Carispezia’. La scrittrice, insegnante di lettere napoletana e autrice di best seller tradotti in tutto il mondo, in questo magnifico romanzo di formazione, racconta del legame di una ragazzina con l’uomo che decide di liberarla e rivela il bisogno tutto umano di essere riconosciuti dall’altro, per sentire di esistere. Con la sua scrittura intensa, originale, piena di musica, Ardone racconta che l’amore degli altri non dipende mai solo da noi.

E` questo il suo mistero, ma anche il suo prodigio. La rassegna proseguirà, nelle sale al piano terra della Fondazione Carispezia, fino a mercoledì 22 novembre, con altri due grandi nomi italiani della narrativa italiana: Simonetta Agnello Hornby (15 novembre) e Donato Carrisi (22 novembre), che presenteranno i loro romanzi più recenti davanti a un pubblico di lettori e appassionati. In tutti gli incontri sarà presente un bookshop curato dalle librerie cittadine Contrappunto, Liberi Tutti, Mondadori e Ricci. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Informazioni e programma completo sul sito www.fondazionecarispezia.it.

m. magi