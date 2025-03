La grande commedia lirica al Carlo Felice con il ’Falstaff’ di Verdi

Il settimo appuntamento con la stagione artistica del Carlo Felice di Genova è ‘Falstaff’ di Giuseppe Verdi. L’opera è in scena da venerdì 7 a giovedì 13 marzo. Con ‘Falstaff’, Giuseppe Verdi, ormai ottantenne, si assicurò un ultimo grande successo anche nel genere dell’opera buffa. La prima rappresentazione si tenne alla Scala il 9 febbraio 1893, tra il pubblico sedevano i più celebri compositori e artisti del tempo, sul palco si esibì un cast d’eccezione e Falstaff riscosse sin ampissimi consensi. Le arie più celebri: ‘L’onore? Ladri!’, ‘È sogno? o realtà...’, ‘Sul fil d’un soffio etesio’, ‘Tutto nel mondo è burla’. Maestro concertatore e direttore Jordi Bernàcer, regia di Damiano Michieletto ripresa da Andrea Bernard, scene di Paolo Fantin, costumi di Carla Teti, luci di Alessandro Carletti, video rocafilm Filmproduktion. Allestimento della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, Orchestra, Coro e Tecnici dell’Opera Carlo Felice; maestro del Coro Claudio Marino Moretti, balletto Fondazione Formazione Danza e Spettacolo ‘For Dance’. Nel cast figurano Ambrogio Maestri (Sir John Falstaff), Ernesto Petti (Ford), Galeano Salas (Fenton), Blagoj Nacoski (Dottor Caius), Cristiano Olivieri (Bardolfo), Luciano Leoni (Pistola), Erika Grimaldi (Alice Ford), Caterina Sala (Nannetta), Sara Mingardo (Mrs. Quickly), Paola Gardina (Mrs. Meg Page). ‘Falstaff’ è l’ultima opera di Giuseppe Verdi, composta tra il 1890 e il 1893 su libretto di Arrigo Boito da ‘The Merry Wives of Windsor’ di William Shakespeare. La commedia, in tre atti, è la seconda opera comica del compositore, dopo ‘Il giorno di regno’. L’opera è un incredibile esempio di innovazione stilistica, con ‘Falstaff’ Verdi introduce un linguaggio lirico innovativo, che sembra voler salutare definitivamente il melodramma ottocentesco per aprire la strada a un modo nuovo di intendere l’opera. Info: 010 5381432. Biglietti anche online su Vivaticket.

m. magi