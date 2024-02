"La giunta non risponde. Intervenga il Prefetto"

Mozioni e interpellanze rimaste senza risposta, mancata pubblicazione di delibere e deliberazioni, un consigliere dimissionario mai sostituito. Accuse dirette all’amministrazione di Varese Ligure messe nero su bianco dal consigliere comunale Mauro Rattone (capogruppo di ’Per il bene comune”) in un’interpellanza inviata al sindaco e al Prefetto. Dito puntato sulle "continue e mancate risposte ad interpellanze, interrogazioni e mozioni. Le ultime rimaste senza risposta, le interrogazioni del 31 novembre 2023, interpellanza del 10 gennaio scorso, la mozione urgente del 25 gennaio scorso, che sono state la causa del mio abbandono dell’aula consigliare per protesta". Rattone chiede lumi anche sul perchè "l’amministrazione continui anche nel 2023 e 2024 nell’uso di non pubblicare per mesi le delibere e o determinazioni.

In particolare noto la mancata pubblicazione delle delibere di giunta 95 (novembre 2023) e numero 1 e 6 del gennaio 2024. Almeno 7 le determine non pubblicate nel 2023, oltre adue nel 2024. Questo è grave, nei confronti della tanto declamata ’trasparenza amministrativa’. La mancata pubblicazione di questi atti determina anche la mancata possibilità di eventuale opposizione da parte degli interessati". Infine si parla anche della mancata surroga "di un consigliere di maggioranza che si è dimesso lo scorso 8 febbraio: ad oggi nessun consiglio per la surroga è stato programmato, quando questo dovrebbe avvenire, da regolamento, entro dieci giorni".