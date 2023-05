La giornata dello sport sul lungomare

Torna a Lerici la Giornata dello Sport. Il 4 giugno il Lungomare e la Rotonda Vassallo saranno invasi da stand, aree di prova e dimostrazioni delle tante attività sportive che compongono l’offerta dedicata al wellness ed alla ricreazione di giovani e meno giovani presente sul territorio comunale. Una giornata outdoor pensata per divulgare e valorizzare la cultura dello sport come elemento di benessere e formazione nella vita dei ragazzi, ma anche come attività sociale, ricreativa e funzionale nell’età adulta. "Lo sport non ha età, va sponsorizzato e sostenuto come elemento fondamentale nella vita delle persone per il mantenimento del benessere fisico e mentale" commenta Massimo Carnascialii (nella foto) consigliere delegato allo sport. La Rotonda Vassallo ed il Lungomare saranno impegnati dalle associazioni sportive che promuoveranno le loro attività sia attraverso esibizioni che con la possibilità di provare la disciplina; due saranno gli spazi dedicati a piccoli talk e premiazioni degli sportivi lericini più meritevoli che abbiano raggiunto piazzamenti a livello nazionale. In Largo Tarabotto sarà allestito un talk point in cui si succederanno esponenti delle varie associazioni che avranno a disposizione 30 minuti per parlare della loro attività intervistati dal giornalista Alessandro Grasso Peroni, mentre sul palco in Rotonda Vassallo, oltre a esibizioni di alcune realtà sportive anche la premiazione degli atleti e delle figure storiche dello sport lericino. Ad aprire la manifestazione, alle 9.30, nel salotto di Largo Tarabotto, la consegna delle sette Bandiere Blu. Ospite d’onore della giornata la campionessa di nuoto paraolimpico Giulia Ghiretti, che alle 12 presenterà il suo libro ‘Sono sempre io’ nel salotto di Largo Tarabotto.