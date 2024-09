La flotta spezzina conquista Cannes. Le eccellenze sono made in Italy

I grandi nomi del comparto, certo. Quei Riva, Ferretti, Sanlorenzo, Baglietto che sono la vera anima del Miglio blu del Levante spezzino. Ma anche realtà più piccole: imprese che nonostante le ridotte dimensioni negli ultimi anni hanno saputo imporsi sulla scena nazionale e internazionale come punti di riferimento della produzione e commercializzazione del meglio che il ’made in Italy’ è in grado di confezionare. Non è un caso, quindi, se anche i loro marchi figurano accanto a quelli dei più noti e prestigiosi protagonisti del Salone Nautico di scena nell’assolatissima Cannes. Un evento di vasta portata che chiude oggi i battenti dopo una settimana fitta di appuntamenti più o meno mondani: cene di gala per la presentazione di nuovi gioielli del mare, vernissage di stand aperti alle più innovative start-up, occasioni di incontro tra produttori, fornitori e acquirenti. Un’autentica fiera delle meraviglie, nota anche come anticamera di quel grande bazar che è il Salone Nautico di Genova, in programma nel capoluogo ligure dal 19 al 24 settembre. E per il terzo anno consecutico la Camera di commercio Riviere di Liguria ha organizzato, tramite il braccio operativo della sua Azienda Speciale e la partnership con Liguria International, una partecipazione in collettiva al Cannes Yachting Festival: al centro della scena, dunque, anche un gruppo di aziende dello Spezzino. "Siamo lieti di consolidare il valore delle imprese liguri della nautica, che sanno distinguersi per qualità e innovazione anche in contesti esteri – commenta Sabrina Canese, delegata dalla Azienda Speciale –. L’evento accoglie professionisti, appassionati e oltre 700 imbarcazioni appena uscite dai più prestigiosi cantieri internazionali, con 120 modelli svelati in anteprima mondiale e 640 espositori. Come l’anno scorso, abbiamo accolto nel nostro stand anche delle aziende genovesi in un’ottica di collaborazione tra le Camere di Commercio liguri al fine di rappresentare al meglio un territorio dove radici e futuro sono incardinati nella blu economy".

La collettiva di imprese liguri è composta da: Cantiere Valdettaro; Superfici; Servizi 3D per la nautica; Maremoto Genova; Cantiere navale San Marco; Oleificio Polla Nicolò; West Navaltech; DivoYacht; Ship Design Group; Marina di Imperia e Ship & Crew Services. Ancora per oggi, dunque, i visitatori trovano a Cannes l’eccellenza dell’industria nautica: non solo i cantieri navali e i produttori di attrezzature, ma anche i nuovi arrivati nel settore, piccole aziende o start-up, che presenteranno le loro proposte che fanno lentamente rotta verso una maggiore sostenibilità e destinano gran parte del loro budget alla ricerca e allo sviluppo di innovazioni eco-efficienti rispettose dell’ambiente.

Roberta Della Maggesa