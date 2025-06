La festa per i cento anni di Giovanni Lagomarsini

Una sorpresa gradita e una festa riuscita quella che l’ltra sera è stata organizzata da Marta Giannetti e Giovanni Bacigalupi per festeggiare i cento anni del loro vicino di casa, Giovanni Lagomarsini. Ad accogliere il festeggiato (che pensava di andare fuori a cena con la figlia e i due vicini più stretti...) è stato invece l’intero vicinato che ha preso parte attiva ai festeggiamenti, riunitosi ’segretamente’ nel giardino di Marta e Giovanni. Più di ottanta le persone si sono presentate per fare gli auguri a Giovanni, dagli affetti più stretti, come i figli Claudia e Erio, i nipoti Giacomo e Matteo e sua sorella Marisa, di 95 anni, ai tanti amici di una vita e a tutti i residenti di via Cento Tetti. Ciascuno ha dato il proprio contributo, cucinando ogni tipo di prelibatezza e collaborando nell’allestimento per la buona riuscita della festa a sorpresa. Giovanni Lagomarsini, originario di Ameglia, abita in via Cento Tetti da decine di anni, non dispensando mai un sorriso e una parola buona per tutti.

Ex dipendente dell’Arsenale e lettore accanito, tutti i giorni percorre almeno un chilometro al giorno a piedi per mantenersi in forma. A prendere parte alla festa a sorpresa anche il sindaco di Castelnuovo Magra, Katia Cecchinelli, che ha regalato a Giovanni Lagomarsini una pianta e gli ha ricordato di essere la memoria collettiva di un’intera comunità.

Elena Sacchelli