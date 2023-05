La ‘Festa della mamma’ nelle Rsa Porte sempre aperte ai familiari

Da domani, domenica 14 maggio, le strutture residenziali per anziani e disabili di Coopselios aprono le porte (su prenotazione) alle visite di familiari, amici e visitatori anche al di fuori degli orari di visita ordinari. L’iniziativa promossa dalla direzione generale della coop, in concomitanza con la giornata dedicata alla Festa della Mamma, sancisce di fatto il graduale ritorno alla normalità sia per le strutture residenziali che per i centri diurni, ma in particolare per i loro ospiti e il personale sanitario che hanno sofferto più di tutti le pesanti conseguenze della pandemia, con limitazioni di visite e lunghi periodi di chiusura.

Sono sei le strutture aperte nella provincia di La Spezia: la rsa Felicia Bartolotta Impastato, la Casa Famiglia del Carpanedo, la comunità alloggio anziani Porta Genova, la struttura riabilitativa ‘Ex Dopo di Noi’, la struttura residenziale e semiresidenziale per disabili Scuola Pagani e la rsa San Nicolò di Levanto, alle quali familiari, amici e visitatori potranno accedere anche al di fuori degli orari di visita ordinari. "Attendevamo questo momento da molto tempo – spiega Riccardo Rampado, direttore di area di Coopselios – lo avevamo promesso ai nostri ospiti, ai loro familiari e a tutti coloro che negli anni difficili della pandemia, nonostante le pesanti limitazioni imposte a tutela della salute delle persone più fragili, ci hanno sempre sostenuto".

"Siamo davvero contenti di poter finalmente accogliere nelle prossime settimane tutti coloro che vorranno venire a visitare i propri cari e a conoscere meglio le strutture e il personale – conclude il direttore Rampado – siamo certi che questa iniziativa farà un gran bene ai nostri ospiti che saranno contenti di trascorrere più tempo con familiari, amici e visitatori con cui condividere gli spazi di vita in struttura e i percorsi di cura e accudimento con il personale medico e assistenziale". Per accedere alle strutture è necessario prenotare anche il giorno stesso negli orari di ufficio al numero telefonico o tramite l’indirizzo mail di ciascuna struttura. È previsto un numero massimo di visitatori ed alcune limitazioni ambientali negli orari di visita non ordinari. Per tutti coloro che accedono alla struttura, fino al 31 dicembre 2023 c’è l’obbligo di utilizzo della mascherina Ffp2.