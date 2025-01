La donna e il mare fra sport e arte ’Premio Caterina’ a Fossamastra

A chiusura dell’anno 2024 l’associazione ’Caterina’ no profit ha organizzato la 12ª edizione della manifestazione “Onda sonora. La donna e il mare: arte, sport e benessere”, nella sala di via Cadorna alla presenza del consiglio direttivo. L’incontro si è aperto con la presentazione di tutte le attività benefiche attivate nell’ambito sociale, sanitario e culturale nell’arco dell’anno 2024 dall’associazione no profit, che persegue molte finalità, dalla cura alle persone fragili attraverso la musicoterapia, la canto terapia e le arti, alla lotta contro la violenza sulle donne, L’inclusione e l’integrazione sociale, la tutela dei diritti degli animali e la salvaguardia dell’ambiente. È stato poi spiegato come una squadra di valore composta da volontari professionisti sia impegnata nel sociale "per il raggiungimento degli obiettivi dell’associazione".

Durante l’evento si è svolta la cerimonia di consegna del ’Premio Caterina’, dedicato all’equipaggio femminile vincitore del Palio del Golfo di La Spezia, ideato da Jenny Fumanti, fondatrice dell’associazione no profit, e giunto quest’anno alla 10ª edizione. I trofei del ’Premio Caterina sport’ sono stati consegnati l’equipaggio femminile di Fossamastra, vincitore del Palio del Golfo 2024, composto da Virginia Cattoi, Sara Borsetto, Giulia Faggioni, Lucia Curci e timoniera Ilenia Favazza. Le atlete accompagnate dalla vice presidente della Borgata Caterina Russo hanno ritirato i trofei raffiguranti Medusa, realizzati dalla scultrice e pittrice sanminiatese Tina C. che li ha donati all’associazione. E’ la quarta volta che l’equipaggio femminile del Fossamastra vince il ’Premio Caterina’.

Sono state inoltre premiate con menzioni d’onore alcune persone scelte dal consiglio direttivo. L’elenco dei premiati: Don Franco Martini - sezione “Impegno nel sociale per l’integrazione e inclusione”. Dottor Nicola Lo Conte sezione: Impegno nel sociale. “La scienza a tutela del cittadino”. Maestro Martin Rojas Hernandez Tlaxcala (Messico) Premio Internazionale. Mme Brigitte Bardot Parigi Francia. Sezione Internazionale Per l’impegno a sostegno dei diritti degli animali. Menzione d’onore è stata dedicata alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, sezione: Donne cultura e futuro ad Elisa Filippi per la poesia “L’intensità messa a tacere”.

Alla manifestazione organizzata e promossa dall’associazione no profit di La Spezia con sedi a San Miniato e in Lunigiana, hanno presenziato anche alcune componenti del coro Arcobaleno di voci, nato nel 2024 dai percorsi terapeutici e riabilitativi con metodo Voce e canto naturale, attivati da Caterina. e condotti dalla musicoterapeuta Jenny Fumanti.