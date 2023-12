’La disabilità è oltre’, pranzo per aiutare Edo

Un pranzo molto particolare domenica 17 alla Locanda Alinò. L’associazione “La disabilità è oltre” ha organizzato l’occasione conviviale per raccogliere fondi al fine di sostenere chi necessita costantemente di bisogni speciali come terapie riabilitative o acquisti di macchinari e attrezzature di sollievo. L’organizzazione è della vice presidente Valentina Platania che si avvarrà della grande disponibilità di Ciro e Beppe titolari del locale di via del Molo e dell’alberghiero Casini col docente Rino Liparulo e di alcuni alunni. I fondi raccolti andranno a favore di Edo, ragazzo con gravissime disabilità Per info e prenotazioni 3491001787.