La Croce Rossa porta i regali di Natale ai bambini della città

Natale si avvicina e le famiglie iniziano ad organizzare. Per rendere magico il Natale dei più piccoli la Croce Rossa della Spezia ha organizzato un’iniziativa dedicata ai bambini. Babbo Natale arriverà a casa dei bimbi per la consegna dei regali a sorpresa la serata della Vigilia insieme ai suoi aiutanti e saluterà i più piccini lasciando loro i doni. L’iniziativa è promossa dai Giovani dell’associazione spezzina per fare felici i più piccoli e far sentire loro l’atmosfera delle feste. Nella serata del 24 dicembre i volontari Cri, travestiti da Babbo Natale e i suoi elfi, busseranno alla porta delle abitazioni e consegneranno ai bambini i regali natalizi preparati dalle famiglie. È possibile prenotare la consegna chiamando il 3351643892. Il ricavato verrà utilizzato per sostenere le attività dei Giovani della Croce Rossa della Spezia.