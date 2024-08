La coppia Bettucchi e Ferraguti. Altri due schiacciatori per Parisi

Sta prendendo sempre più forma la batteria degli schiacciatori con gli arrivi di Andrea Bettucchi e di Fabrizio Ferraguti alla corte di coach Parisi. La Npsg Trading Logistic arricchisce la propria rosa con due pedine preziose in un reparto che si rafforza ancora dopo l’innesto di Klun e la conferma di Zoratti. Bettucchi, nato nel capoluogo ligure nel 1994, 195 cm per 93 kg di peso, destro naturale, è cresciuto pallavolisticamente nell’Olympia Voltri dell’indimenticato talent scout Celso Pancaldi. A 18 anni si è trasferito nella Pallavolo Genova in B1, poi un anno a Novi e 3 ad Albisola. Nel 2017 è ritornato a Novi sempre in B per altre due annate per poi passare prima al Cus Genova e infine alla Negrini Acqui dove è rimasto 4 stagioni, le prime tre in B, vincendo campionato e Coppa Italia, e l’ultima in A3. Problemi di lavoro lo hanno spinto ad abbandonare la società termale e così il club biancazzurro non si è lasciato sfuggire l’occasione di ingaggiarlo.

In posto 4 spazio anche a Ferraguti, modenese classe ’95, che si presenta come un atleta di alto valore. Il giocatore emiliano ha una storia molto particolare visto che si è avvicinato al volley in tardissima età. È stato un nuotatore a livello agonistico nazionale fino ai 21 anni, ha poi chiuso la carriera sportiva in acqua per iniziare un nuovo percorso grazie alla passione smisurata per la pallavolo ereditata dal padre, dirigente nelle zone di Parma. Una continua e rapidissima escalation lo ha portato, in una manciata di stagioni, dalla Serie C regionale emiliana fino alla A3, affacciandosi così alle soglie del professionismo. Dall’esordio, datato 2016, ha trascorso quattro stagioni in Serie C tra l’Eureka Volley e la Energy, poi il salto in A3 con la Wimore Parma, compagno di squadra nell’ultimo anno, tra gli altri, di ’Jack’ Leoni, il palleggiatore genovese grande amico del General Manager Tartaglia. Ha accettato la chiamata della Yuasa Battery Grottazzolina con cui ha vinto il campionato con promozione in Superlega, e ha raggiuto la semifinale di Coppa Italia e la finale della Supercoppa di A2 contro Brescia. La decisione di ritornare a casa per terminare l’università, in modo da laurearsi ad ottobre in Ingegneria, lo ha definitivamente convinto a scegliere il team di Cananzi.

Ilaria Gallione