La collettiva ‘Alleluia!’ sulla passione, morte e resurrezione di Gesù

Esistono delle tappe fisse nelle attività di alcune associazioni. Nella quasi quarantennale attività espositiva svolta continuativamente dai soci del circolo culturale ‘Angiolo Del Santo’ di via Don Minzoni 62, le rassegne pasquali e natalizie si propongono come puntuali celebrazioni dense di significati sul felice e stimolante incontro fra l’arte e la fede. Con la collettiva ‘Alleluia!’, titolo bellissimo e ricco di significati, gli artisti dell’Ucai della Spezia rinnovano la loro riflessione sulla Passione, Morte e Resurrezione di Gesù, che ricorre nel pieno del Giubileo della Speranza, indetto da Papa Francesco. "La bella parola ‘Alleluia’, che si fa canto prima e dopo la proclamazione del Vangelo – spiega il critico Valerio Paolo Cremolini – , sottintende nella liturgia cristiana un corale segno di festa e di gioia, così come il Gloria, di cui è intrisa la Pasqua". Ancora una volta, a sottolineare l’importanza dell’esposizione artistica dell’Ucai (Unione cattolica artisti italiani) sarà il vescovo diocesano monsignor Luigi Ernesto Palletti, oggi alle 17, a inaugurare la collettiva con la sua presenza e soprattutto, con la sua sempre ben accolta parola. La mostra, che si articola come di consueto in dipinti, sculture e testi poetici, è visitabile fino al 3 maggio, al venerdì e al sabato dalle 17 alle 18.30. Ad esporre, nelle diverse forme e tecniche, numerosi soci dell’associazione (che riportiamo in rigoroso ordine alfabetico): Gloria Augello, Rosella Balsano, Guido Barbagli, Anna Maria Barini (poesia), Pino Busanelli, Valerio P. Cremolini (poesia), Umberta Forti, Ombretta Franco, Giuliana Garbusi, Anna Maria Giarrizzo, Enrico Imberciadori, Mario Maddaluno, Marisa Marino, Sergio Maucci, Fabrizio Mismas, Pierluigi Morelli, Graziella Mori, Marina Passaro, Malia Pescara Di Diana (anche poesia), Maria Luisa Petri, Mirella Raggi, Anna Maria Russo, Rossa Maria Santarelli, Maria Rosa Taliercio ed Enrico Toncelli (poesia).

