‘La città che verrà’. La disegnano gli studenti

Il futuro è di chi ha l’audacia e la creatività per disegnarlo. E’ da queste premesse che prende le mosse ‘La città che verrà. Nuove opportunità e stili di vita dopo il Covid 19’, iniziativa lanciata da Ance La Spezia in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e illustrata ieri mattina nella sede dell’associazione dei costruttori alla presenza del presidente Alberto Bacigalupi, del direttore di Confindustria Paolo Faconti e del primo dirigente Usr Roberto Peccenini. Si tratta di un concorso di idee riservato agli studenti della terza e quarta superiore. Un vero e proprio bando pensato per stimolare i ragazzi a esprimersi su potenzialità e fisionomia della città nella quale vorrebbero abitare.

Una città ideale, pensata a immagine e somiglianza delle nuove generazioni. Migliore, anzi, migliorata. Dove la qualità della vita vince su tutto e dove le occasioni sono modulate attorno a quattro pilastri, concepiti come valori fondanti e insieme come irrinunciabili parametri, fortemente interconnessi, per la misurazione del benessere e della crescita, collettiva e individuale: l’inclusione sociale, l’aumento demografico, le opportunità di lavoro e l’educazione al bello. Un libro dei sogni? Tutt’altro. "Siamo convinti che dagli elaborati emergeranno stimoli apprezzabili – commenta il presidente di Ance Bacigalupi –. E in ogni caso pensiamo che il fatto di aver indotto i ragazzi a riflettere su temi così importanti e decisivi sia già un risultato". Riflessioni rimbalzate anche nel discorso di presentazione fatto dal direttore di Confindustria. "La nostra associazione – ha detto Faconti – è da sempre attenta a dinamiche sociali perché siamo fermamente convinti che le aziende abbiano bisogno di cittadini prima ancora che di dipendenti".

Al concorso i giovani possono partecipare singolarmente oppure in gruppo (è consentita l’adesione a un massimo di tre partecipanti per gruppo). Gli elaborati – è concessa la massima libertà espressiva, sono quindi ammessi fotografie, disegni, testi, video e animazioni, purché in versione digitale – dovranno disegnare La Spezia ideale, fornendo al tempo stesso validi suggerimenti su come migliorarla. E dovranno essere consegnati dalla scuola o dall’insegnante di riferimento alla segreteria Ance, tramite la mail dedicata concorsiancesp@gmail.com, entro e non oltre le 17 del prossimo 10 maggio. A giudicarli, con un’attenzione particolare riservata all’originalità e al valore dei messaggi veicolati, sarà una specifica commissione esaminatrice: ne fanno parte l’architetto e professore universitario Renato Marmori, il direttore creativo e fondatore di Tubdesign Emanuele Martera e l’esperto di liberty e guida turistica Diego Savani. Saranno selezionate le migliori tre proposte e il premio consisterà in una borsa di studio: duemila euro al primo o ai primi classicati, 1.500 al secondo, mille al terzo; riconoscimento doppio perché analoga cifra sarà assegnata anche alla classe di appartenenza. A conclusione del percorso sarà organizzata una cerimonia di premiazione, possibilmente in presenza, in occasione della quale sarà data massima pubblicità a tutti i progetti in gara. "Siamo sicuri che la partecipazione sarà massima e sentita – ha commentato il dirigente dell’Usr Peccenini – e ancora una volta le riflessioni dei ragazzi ci stupiranno per la maturità di analisi e l’approccio diretto e franco ai problemi". Maggiori informazioni al numero 0187.725211 o tramite mail all’indirizzo: ancelaspezia@confindustriasp.it

Roberta Della Maggesa