La capolista Casarza è troppo forte per il fanalino Castelnovese

Nel campionato di prima categoria festeggiano il successo il Colli in trasferta, Riomaior, Brugnato sui cugini del Romito Magra, la Santerenzina nel derby sull’Amegliese, la Bolanese sul Riccò e il Marolacquasanta sul Cadimare. Pesante stop casalingo per la Castelnovese contro la capolista Casarza.

A.Casarza – Colli 3-4

Marcatori: 20’, 42’ Mancuso (C), 21’, 94’ Bacherotti (A), 34’ Franzoni (C), 55’ Guaitoli (A), 66’ Palagi (C)

Brugnato – Romito 1-0

Marcatori: 64’ Gavini

Castelnovese - Casarza 0-4

Marcatori: 34’ Righetti, 40’, 81’ Monticone, 65’ Pimentel

La capolista non lascia scampo all’ultima della classe Castelnovese, infliggendole un pesante poker al “Marchini“.

Santerenzina – Amegliese 2-1 Marcatori: 26’ Masini (A), 53’ Gabriele (S), 56’ Pardini (S).

A passare in vantaggio sono gli ospiti con la girata di Masini. Il pareggio lo sigla Gabriele con una gran conclusione che finisce al sette. Tre minuti dopo Pardini ribalta la situazione. Al 61’ Belviso colpisce la traversa.

Riccò – Bolanese 0-1

Marcatori: 57’ Elhdiy

Marola – Cadimare 1-0

Marcatori: 81’ Adami

Riomaior – Lavagna 4-1

Marcatori: 6’ Costa (R), 11’ De Lucia (R), 15’ Azzaro (R), 48’ aut. Pasini (R), 54’ Biloni (R)

Ilaria Gallione